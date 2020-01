Nova peripécia de Bale: a atitude do galês no treino aberto do Real Madrid que está a chocar

A carregar o vídeo ...

As atitudes de Gareth Bale começam a não ter justificação. Em imagens captadas pelo jornal espanhol 'AS', diretamente da sessão de treinos aberta ao público desta segunda-feira, o extremo galês ignorou por completo os adeptos presentes no final do treino e, ao contrário do que os seus colegas de equipa e até Zinedine Zidane, não distribuiu as bolas que estavam colocadas junto às bancadas para os adeptos presentes. [Vídeo: AS]