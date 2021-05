A carregar o vídeo ...

A CMTV revelou na madrugada desta quinta-feira, no programa 'Rua Segura', imagens inéditas dos desacatos entre adeptos do Sporting e Polícia de Segurança Pública (PSP) no Marquês de Pombal, na noite dos festejos do 19.º título de campeão nacional do clube. [Vídeo: CMTV]