A carregar o vídeo ...

Ainda antes da meia hora do jogo entre Sporting e Casa Pia viveram-se momentos de tensão no Topo Sul do Estádio José Alvalade, depois de terem sido lançados alguns artefactos pirotécnicos para o relvado, o que levou à intervenção das forças da autoridade. Pouco antes disso, foram ainda arremessadas algumas cadeiras daquela zona da bancada.