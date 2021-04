Novas imagens: Sérgio Oliveira e Nélson Puga viram a agressão de Pedro Pinho a partir do relvado

A carregar o vídeo ...

Sérgio Oliveira e outros elementos do staff técnico do FC Porto, entre os quais se encontrava o médico Nélson Puga, testemunharam a agressão de Pedro Pinho ao repórter de imagem da TVI. No vídeo captado pelas câmaras da CMTV de um outro ângulo, é possível ver o médio portista, bem como os restantes elementos, a assistirem ao incidente desde o relvado do campo anexo ao estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.