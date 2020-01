Nove golos e emoção até ao último suspiro: foi assim a vitória do Leeds em Birmingham

A carregar o vídeo ...

Num jogo absolutamente eletrizante o Leeds foi a Birmingham vencer por 5-4 e ascendeu à liderança do Championship, com os mesmos pontos do West Bromwich. A equipa de Marcelo Bielsa esteve por três vezes na frente do marcador, concedeu o empate já nos descontos mas ainda resgatou os três pontos graças a um autogolo ao cair do pano. O melhor mesmo é ver e apreciar o festival de golos e emoção no Estádio St. Andrew's.