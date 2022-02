Novo duelo mas agora com outra camisola: os números de Messi frente ao Real Madrid

Durante as 17 épocas em que Messi representou a equipa principal do Barcelona - clube ao qual chegou com 13 anos - defrontou o Real Madrid em 45 ocasiões e apontou 26 golos aos merengues. Esta terça-feira, no encontro da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, o craque argentino vai reencontrar o emblema da capital espanhola, mas agora pela equipa parisiense. Voltará a fazer balançar as redes da baliza do Real Madrid? [Vídeo: One Football]