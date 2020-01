A carregar o vídeo ...

É o mais recente caso de racismo a abalar o futebol espanhol. Aconteceu no encontro entre as equipas B de Getafe e Celta, quando das bancadas uma adepta gritou "a ver se te branqueias" na direção de Emmanuel Apeh no momento em que o jogador do Celta se preparava para bater um penálti.