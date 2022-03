A carregar o vídeo ...

Depois do hino cantado por quase 50 mil antes do apito inicial no Portugal-Macedónia do Norte (2-0), após a partida registou-se novo momento arrepiante, com os jogadores, agarrados a uma bandeira gigante, a entoarem novamente 'A Portuguesa' juntamente com os adeptos presentes no Estádio do Dragão.