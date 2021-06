Novo susto para Romain Grosjean: francês escapa de mais um incêndio agora na IndyCar

A carregar o vídeo ...

Depois de ter sido protagonista de um autêntico milagre na Fórmula 1 na época passada, quando saiu do carro em chamas no Bahrain, Romain Grosjean voltou a deparar-se com fogo, agora na IndyCar. O francês corria ontem na etapa de Denver da competição norte-americana quando os travões do carro incendiaram-se e o piloto saiu rapidamente do monolugar, à procura de um extintor para apagar as chamas. Fez de tudo para salvar o carro e até foi afastado do local pela equipa que chegou a seguir para extinguir o incêndio. Felizmente não foi um incidente tão grave como o do Bahrain, mas não deixou de ser mais um susto... (Vídeo Twitter)