Novo Usain Bolt volta a fazer das suas: 4.ª melhor marca da história e recorde dos Sub-20 nos 200 metros

Já aqui tínhamos falado nele no ano passado e, ao que parece, vamos ter de continuar a fazê-lo agora e nos próximos tempos. Este sábado, no LSU Invitational, em Baton Rouge (Louisiana), o norte-americano Erriyon Knighton voltou a fazer das suas, ao fixar um novo recorde mundial de Sub-20 nos 200 metros, com uns 19.49 segundos que passam a ser a quarta melhor marca da história. O recorde mundial de Usain Bolt (19.19) pode estar ainda longe, mas aos 18 anos Knighton pode muito bem estar a caminho de ser a nova lenda da especialidade. Por agora é, com esta idade precoce, o quarto melhor de sempre nos 200 metros, apenas atrás de Bolt, Yohan Blake (19.26) e Michael Johnson (19.32).Este recorde, refira-se, foi o segundo do dia na velocidade em Sub-20, já que horas antes, em Gaborone, no Botswana, o atleta local Letsile Tebogo alcançou a melhor nessa categoria com os seus 9.96 segundos. Tal como Knighton, Tebogo tem apenas 18 anos e parece destinado a fazer história. Ainda assim, aqui as contas são menos impressionantes no global, já que o africano entra apenas para as posições finais do top-100 de sempre.