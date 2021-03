Novos áudios do médico com insultos às filhas de Maradona: «As gordas são umas idiotas»

A carregar o vídeo ...

As televisões argentinas continuam a revelar conversas por WhatsApp e áudios das pessoas que eram próximas de Maradona, nos últimos dias de vida de El Pibe. Neste momento decorre uma investigação no país, que visa apurar eventual negligência por parte de médicos, enfermeiros e até amigos, e o médico Leopoldo Luque é um dos visados. Nos últimos áudios revelados o neurocirurgião conversava Víctor Stinfale, ex-advogado de Maradona, e insultava das filhas do antigo jogador. (Vídeo TN Argentina)