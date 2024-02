Novos campos de futebol, construção de bancadas e muito mais: assim ficará a renovada casa das escolinhas do Sporting

A carregar o vídeo ...

O Sporting renovou esta terça-feira o protocolo com a Universidade de Lisboa, dando assim continuação à ligação que vigora desde 2007, e anunciou um investimento de 3 milhões de euros na modernização do Pólo EUL, em Lisboa, a casa das escolinhas dos leões. Entre as melhorias previstas, estão a construção de novos campos de futebol e de novas bancadas, a remodelação dos relvados sintéticos e ainda de nove balneários novos. Além do futebol de formação masculino e feminino, também a natação e o rugby vão tirar partido das obras. [Vídeo: Sporting CP]