Novos equipamentos do Sp. Braga 'invadiram' ruas da cidade

A cidade de Braga acordou esta sexta-feira com os novos equipamentos do Sp. Braga visíveis em outdoors, autocarros, decorações nas ruas e montras de lojas, numa campanha que perspetiva já as celebrações do centenário do clube arsenalista (fundado a 19 de janeiro de 2021). O equipamento principal apresenta o padrão da imagem gráfica do centenário e o alternativo reflete a mistura entre o azul (cor da cidade) e o verde, que foi primeira camisola da história do clube. [Vídeo: Sp. Braga]