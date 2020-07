Num abrir e fechar de olhos: Red Bull voltou a arrasar nos 'pit stop'

A carregar o vídeo ...

A Red Bull já tinha fixado na temporada passada o recorde do 'pit stop' mais rápido da história da F1 (para troca dos quatro pneus) e ao que parece em 2020 não tenciona baixar o registo. Este fim de semana, no segundo Grande Prémio da temporada, a formação austríaca voltou a ser a mais veloz neste particular, ao trocar os quatro pneus de Max Verstappen em 1,95 segundos. Num abrir e fechar de olhos, basicamente!