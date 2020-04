A carregar o vídeo ...

André Gomes deu esta quarta-feira uma verdadeira 'cabazada' a Reece James no torneio de FIFA da Premier League, mas ao que parece nem é jogador do vídeojogo da EA Sports há muito tempo. Segundo o próprio, apenas começou a jogar há uma semana, mas mesmo assim chegou para ganhar por incríveis 8-0 (!) ao jogador do Chelsea... Imaginem se jogasse há mais tempo!