Faz esta sexta-feira um ano que Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino do FC Porto e interrompeu a sua carreira. Para lembrar a data, o guardião, de 38 anos, publicou uma mensagem na sua página de Instagram e, posteriormente, divulgou um teasr do documentário que a Movistar fez sobre esse momento [Vídeo Twitter Casillas]