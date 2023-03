"Nunca será só um jogo": campanha da FPF junta várias personalidades dos esports... e não só

A carregar o vídeo ...

A FPF lançou esta segunda-feira a campanha "Nunca será só um jogo", com o intuito de chamar mais pessoas a experimentar toda a emoção do futebol virtual. Diogo Jota, avançado do Liverpool e fundador da Diogo Jota eSports, é um dos rostos que participa no vídeo de divulgação da nova campanha da FPF eFootball, juntamente com outras personalidades do mundo dos esports, como o atual campeão mundial Tuga810. [Vídeo: FPF]