«Nunca será só um jogo»: FPF lança campanha de futebol virtual

A Federação Portuguesa de Futebol lançou a campanha "Nunca será só um jogo" destinada a promover o futebol virtual. "'Nunca será só um jogo' procura explorar essa paixão e encorajar mais pessoas a experimentar a emoção do futebol virtual, incentivando os jogadores casuais a aceitar o desafio da FPF eFootball e entrarem nas diversas competições que a unidade organiza anualmente", pode ler-se na nota do site oficial da FPF. A campanha conta com a participação de Diogo Jota, Tuga 810 (atual campeão mundial), Quinzas (Selecionador Nacional e campeão Mundial em 2011) e mais atletas como Rodrigol, JAfonso, TiagoAraujo, e Raquelty.