A carregar o vídeo ...

Draymond Green foi protagonista esta madrugada de uma expulsão insólita no duelo com os New York Knicks. Tudo aconteceu no segundo quarto, quando o jogador dos Golden State Warriors foi alvo da segunda técnica, isto depois de ter gritado (supostamente em tom insultuoso) um colega de equipa. O problema foi que o árbitro entendeu que o insulto era para si e não perdoou...