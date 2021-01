A carregar o vídeo ...

Farto de ser 'saco de pancada' dos seus adversários - é a equipa mais batida da Eredivisie, com 45 golos sofridos em 17 partidas -, o Emmen decidiu este sábado tentar uma nova técnica para o duelo com o Vitesse: tapou a sua baliza com fita preta. O problema foi que o truque teve naturalmente de ser 'derrubado' e no final houve vitória do Vitesse com mais 4 golos sofridos para a conta.