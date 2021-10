Nunca visto: federação norte-americana ordena repetição de jogo após golo mal anulado

A carregar o vídeo ...

A situação foi de tal forma insólita que o árbitro até ficou desorientado... Tudo aconteceu na semana passada, no duelo entre Miami FC e Pittsburgh Riverhounds, quando a equipa visitante se adiantou no marcador após um autogolo dos de Miami, aos 67'. Tudo pareceu normal na jogada, mas sem se saber bem porquê, o árbitro invalidou a jogada - assinalou canto! - e o encontro prosseguiu até final com o 0-0 no marcador, que ficou como resultado da partida.



Ora, após revisão da jogada, a associação de árbitros detetou um "erro de arbitragem e uma má utilização das regras da FIFA" e acabou por ficar definido que o encontro teria de ser repetido a partir do minuto em que esta insólita decisão foi tomada. Por isso, ainda em data a definir, Miami e Pittsburgh vão encontrar-se para um duelo de... 24 minutos.