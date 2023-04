Nunca viu um canto de régua e esquadro? O Legia Varsóvia ensina como se faz!

A carregar o vídeo ...

Houve um golo de antologia na Polónia, apontado pelo Legia Varsóvia, 2º classificado, no jogo contra o líder do campeonato, o Raków Czestochowa. Ao minuto 30, há um canto batido de forma curta, a bola passa por três jogadores, quase sempre ao primeiro toque, até Augustyniak concluir com mestria para o fundo da baliza e empolgamento dos adeptos da casa. Yuri Ribeiro e Josué foram titulares na vitória dos Legia Varsóvia (3-1).