Nuno Borges perde com Medvedev e sai do court ovacionado pelo público no Open da Austrália

Nuno Borges, número um português,no Open da Austrália ao cair nos oitavos-de-final diante do russo Daniil Medvedev, número três do Mundo, antigo líder ATP e finalista deste torneio em 2021 e 2022, por 6-3, 7-6(4), 5-7 e 6-1. No final o tenista português foi ovacionado pelo público australiano. (Vídeo Eurosport Portugal/Twitter)