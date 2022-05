A carregar o vídeo ...

Há lugar para todos no Record Challenge Park! O Parque de Jogos 1.º de Maio está cheio de curiosos, aprendizes, atletas e verdadeiras estrelas do desporto, como é o caso de Nuno Delgado. O ex-judoca olímpico não quis deixar de marcar prensença e mostrou-se verdadeiramente rendido ao ambiente que se vive no Inatel. Este sábado promete, já lhe tinhamos dito!