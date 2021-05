A carregar o vídeo ...

Poucos dias depois de conquistar a segunda Liga dos Campeões, Nuno Dias concedeu uma entrevista exclusiva a Record que não pode perder, este sábado, em todas as plataformas. A conquista europeia do Sporting é um dos temas principais numa conversa conduzida pelo jornalista Pedro Gonçalo Pinto, com imagem de Filipe Brito e Vitor Chi.