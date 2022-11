Nuno Encarnação: «Cristiano Ronaldo? Não vem a bem, vem a mal»

A carregar o vídeo ...

O Sporting já conhece todos os possíveis adversários no playoff da Liga Europa. Os leões, na condição de terceiro colocado num dos grupos da Liga dos Campeões, não serão cabeças de série, cabendo esse estatuto aos segundos classificados dos vários grupos da Liga Europa. Assim sendo, a formação de Rúben Amorim poderá calhar em sorte com adversários como Manchester United ou Roma. Um eventual reencontro com Cristiano Ronaldo foi um dos assuntos debatidos segunda-feira na CMTV.