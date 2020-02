Nuno Encarnação: «Hoje fomos pinos para berlindes, não fomos abatidos por grandes colossos europeus»

A carregar o vídeo ...

Portugal despediu-se sem honra nem glória desta edição das provas da UEFA, com as quatro equipas a serem eliminadas. Sp. Braga e FC Porto perderam em casa, o Sporting caiu na Turquia e o Benfica, apesar do empate na Luz, também ficou pelo caminho. De país com mais equipas na Liga Europa, Portugal acabou por desaparecer do mapa. Este desastre foi comentado na CMTV.