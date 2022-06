Nuno Encarnação: «Não havia alternativa senão vender Vitinha e Fábio Vieira»

A carregar o vídeo ...

Fábio Vieira prossegue carreira na Premier League, ao serviço do Arsenal, o histórico clube inglês que oficializará nas próximas horas a ligação com o criativo, de 22 anos, para as próximas cinco épocas, até 2027. Sérgio Conceição está descontente com a iminência da saída de Vitinha e pretende travar a sua venda. O técnico sabe que Jorge Mendes, empresário que também o representa, avançou para negociações com clubes ingleses a pedido do FC Porto.