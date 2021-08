Nuno Espírito Santo afina a estratégia para a estreia oficial na nova época

Nuno Espírito Santo orientou mais um treino no Tottenham, com vista ao encontro de domingo com o Manchester City, para a Premier League, o qual marca a estreia oficial do treinador luso à frente dos spurs no primeiro encontro 'a valer' na nova época. O técnico mostrou-se bastante interventivo com os jogadores e é mesmo possível ouvi-lo pedir para que troquem a bola entre si, com apenas "um ou dois toques", num dos exercícios realizados na sessão de trabalho desta sexta-feira. [Vídeo: One Football]