A carregar o vídeo ...

Nuno Espírito Santo não aguentou as lágrimas ao recordar o momento em que Raúl Jiménez fraturou o crânio a 29 de novembro de 2020, num encontro entre Arsenal e Wolverhampton, a contar para a Premier League. Em declarações no documentário 'Raúl Jiménez: Code Red', o então treinador do Tottenham revelou tudo o que sentiu naquele momento. [Vídeo: Wolverhampton]