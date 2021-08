Nuno Espírito Santo e a conversa 'secreta' com Harry Kane

A carregar o vídeo ...

Harry Kane treinou esta sexta-feira com o plantel do Tottenham, conforme explicou Nuno Espírito Santo na conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo, com o Manchester City. "O Harry juntou-se ao grupo hoje. Treinou. Claro que falámos, mas a conversa foi privada. Está tudo bem, está a preparar-se. Se vai jogar? Ainda temos um treino amanhã para decidir", explicou o treinador português dos spurs. Recorde-se que Kane está a caminho do Manchester City. (Vídeo Twitter)