Com várias ausências na equipa por lesão, Nuno Espírito Santo tem sido privado de utilizar alguns dos seus melhores jogadores nos jogos da Premier League. Contudo, apesar das dificuldades, o treinador português prefere olhar para os jovens talentos que a equipa tem e dar-lhes confiança. "As soluções estão connosco", disse, após o empate (3-3) com o Brighton. [Vídeo: Football Daily]