Nuno Espírito Santo: «Harry Kane disponível para o Wolves? Não posso responder a isso»

Harry Kane 'saltou' da convocatória do Tottenham para a deslocação à Mata Real, onde irá defrontar na quinta-feira o Paços de Ferreira, em jogo da primeira mão do playoff da UEFA Conference League. Questionado sobre a possibilidade do ponta-de-lança inglês estar disponível na próxima jornada da Premier League, frente aos Wolves de Bruno Lage, Nuno Espírito Santo respondeu de forma vaga. "Não posso responder a isso", atirou. [Vídeo: Football Daily]