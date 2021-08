A carregar o vídeo ...

Nuno Espírito Santo diz não ter existido qualquer tipo de "confusão" sobre a data de regresso de Harry Kane aos trabalhos do Tottenham. Questionado sobre uma possível saída do avançado inglês, o treinador luso sublinhou: "Ele está aqui connosco e é jogador do Tottenham". [Vídeo: Football Daily]