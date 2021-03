Nuno Espírito Santo: «Óleo de bebé no corpo de Adama Traoré não foi uma ideia minha»

A carregar o vídeo ...

Nuno Espírito Santo foi esta segunda-feira questionado, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Manchester City, agendado para esta terça-feira, sobre o seu envolvimento no facto de Adama Traoré usar óleo de bebé no corpo durante os jogos. O treinador português do Wolverhampton revelou quem pensou na solução e explicou que a estratégia tem ajudado o internacional espanhol a fugir aos seus adversários. [Vídeo: Football Daily]