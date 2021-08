Nuno Espírito Santo sobre Son: «O que eu mais quero é que ele continue a sorrir»

A carregar o vídeo ...

Para além de morar nos corações dos adeptos do Tottenham, Heung-min Son já conseguiu mais um admirador: Nuno Espírito Santo. Esta quarta-feira, em entrevista à 'Sky Sports', o treinador português do Tottenham teceu vários elogios ao seu jogador, afirmando que a sua boa disposição contagia todo o grupo de trabalho, algo que quer preservar.

"É um jogador muito especial. Para lá de toda a qualidade que tem, possui uma característica muito importante: é um rapaz feliz. Treina sempre com um sorriso no rosto e isso é contagiante. O que eu mais quero é que ele continue com um sorriso no rosto, isso significará que está tudo a correr bem", atirou. [Vídeo: Football Daily]