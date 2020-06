A carregar o vídeo ...

Nuno Gomes, antigo avançado do Benfica, não tem dúvidas de que João Félix, formado no clube da Luz, vai evoluir e a melhorar o seu estilo de jogo depois de uma primeira temporada ao serviço do Atlético Madrid sob o comando técnico de Diego Simeone. [Vídeo: Omnisport].