A carregar o vídeo ...

Nuno Gomes, ex-internacional português entre 1996 e 2011, não tem dúvidas de que Bernardo Silva é "um dos melhores jogadores portugueses da atualidade". Para o antigo avançado do Benfica, o extremo do Manchester City beneficiou da orientação do treinador espanhol Pep Guardiola, que é um fã assumido do português. [Vídeo: Omnisport]