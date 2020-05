Nuno Lobo deixa bicada ao Benfica e pede grito de revolta do FC Porto

A carregar o vídeo ...

Nuno Lobo, candidato pela lista B à presidência do FC Porto, apresentou, esta sexta-feira, o seu programa aos associados azuis e brancos. Numa cerimónia nia que decorreu no auditório ria do Museu do FC Porto e que contou com cerca de 50 pessoas, o empresário deu a conhecer as ideias com que pretende chegar à liderança. Pelo meio, Nuno Lobo deixou bicadas ao Benfica e pediu um grito de revolta do FC Porto.