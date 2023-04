A carregar o vídeo ...

Nuno Mendes falou este domingo, após a derrota do PSG diante do Lyon (0-1) , sobre as críticas que têm sido feitas a Galtier, treinador dos parisienses, referindo que, no final das contas, não são os jogadores a "tomar decisões" nem a "pagar o salário ao mister". O clube da capital francesa, refira-se, vem de três derrotas nos últimos quatro encontros. (: Twitter/PSG Community)