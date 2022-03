Nuno Mendes: «O meu pai nem chegou a ver-me jogar no Sporting, mas deve estar orgulhoso»

A carregar o vídeo ...

Nuno Mendes deu uma entrevista aos canais de comunicação do PSG onde se deu a conhecer um pouco mais aos adeptos do clube francês, que ficaram a saber que o jovem lateral gosta de colorir e até tem jeito para cantar. O jogador, de 19 anos, falou da importância da sua família, do começo no Sporting e da vida que tem em Paris. (Vídeo PSG)