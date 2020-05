Nuno Merino: Ds memórias olímpicas à vida nos Estados Unidos

A carregar o vídeo ...

Nuno Merino é um rosto que o desporto português não esquece. O antigo ginasta olímpico vive agora nos Estados Unidos, onde é treinador, e recordou com os jornalistas João Seixas e Pedro Filipe Pinto as grandes memórias da carreira e a passagem pelos Jogos Olímpicos, sem esquecer um olhar atento aquilo que se passa atualmente em território norte-americano no que diz respeito à pandemia. A não perder, esta terça-feira, no Record Online.