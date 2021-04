A carregar o vídeo ...

Nuno Morais é tratado como uma lenda no APOEL? "Não me posso queixar", responde o português a Record, entre sorrisos. Afinal, foram 12 anos e 524 jogos, um recorde no clube cipriota, sem esquecer os 12 troféus (9 campeonatos, duas Taças e uma Supertaça). Agora, Nuno Morais é o treinador dos sub-19 do emblema de Nicósia.