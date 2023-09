Nuno Moreira e o sucesso de Portugal nos Campeonatos da Europa de Goju-Ryu: «Temos crescido bastante»

A carregar o vídeo ...

Nuno Moreira, atleta do Clube de Karaté da Maia, concluiu os Campeonatos da Europa de Goju-Ryu, disputados na Bélgica com a conquista de medalhas de ouro na variante de kumite (combate) para veteranos e equipas. No escalão de seniores de kumite obteve a medalha de prata. O balanço da prestação individual é positivo, mas a maior satisfação da grande referência do CK Maia centra-se na prestação global do seu clube, que acarretou um total de 22 medalhas através de uma comitiva recheada de jovens atletas que comprovou em Soumagne o resultado do seu trabalho empenhado sob a liderança do 'sensei Moreira'.