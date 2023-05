A carregar o vídeo ...

Nuno Santos e a mulher estiveram ontem no concerto dos Coldplay, em Coimbra, e o lateral do Sporting vibrou com a música da banda britânica. Os leões, que hoje estão de folga, regressam amanhã ao trabalho, para prosseguirem a preparação do dérbi de domingo, com o Benfica. (Vídeo Instagram/Diana Ribeiro Santos)