Nuno Tavares enganado por adepto do Marselha: assinou petição para mandar Balerdi embora

O defesa Leonardo Balerdi não reúne grande simpatia entre adeptos do Marselha. Apesar de ser escolha regular de Tudor esta temporada (soma 36 jogos), há quem o queira ver pelas costas o mais rapidamente possível. Nas redes sociais, circula um vídeo em que Nuno Tavares é alvo de uma partida. Entre os vários autógrafos que foi dando aos fãs marselheses no local, um dos adeptos pediu ao português para assinar uma cartolina. Nesse objeto, que não é possível visualizar, estaria uma petição para que o jogador argentino do Marselha fosse banido. Nuno Tavares assinou favoravelmente essa demanda... sem saber, claro.