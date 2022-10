Nuno Tavares foi o mais assobiado no anúncio das equipas em Alvalade

A carregar o vídeo ...

O público no Estádio José Alvalade não poupou Nuno Tavares depois das palavras sobre Rúben Amorim na véspera do encontro. O lateral do Marselha garantiu que perdeu "o respeito" pelo treinador do Sporting e os adeptos leoninos apuparam fortemente o jogador do Marselha, formado no Benfica, no anúncio das equipas através das instalação sonora. Os assobios foram generalizados para os gauleses, mas subiram de tom quando foi anunciado o nome do Nuno Tavares. [Vídeo: Record]