A carregar o vídeo ...

São 10 os autocarros que partem esta tarde de Montalegre rumo ao Estádio do Dragão. No jogo com o FC Porto (20H45), da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, são esperados 2 mil adeptos do Montalegre e Record está a acompanhar de perto o ânimo da 'claque'