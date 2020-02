A carregar o vídeo ...

Partilharam vários anos juntos no Chelsea e foi de uma forma bastante calorosa que José Mourinho e John Terry assinalaram o seu reencontro este domingo, minutos antes do duelo entre Tottenham e Aston Villa. No final da partida foi Mourinho quem saiu mais feliz, mas este momento diz muito da relação que ambos ainda mantêm.