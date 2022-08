A carregar o vídeo ...

A Eslovénia venceu a Sérvia (97-92) num particular de preparação para o EuroBasket'2022, que se disputará no próximo mês. No final do jogo, o tenista sérvio Novak Djokovic entrou dentro de campo para cumprimentar o esloveno Luka Doncic, num sinal de tremendo respeito entre dois atletas de renome nos respetivos países.